Il nuovo primo ministro della Finlandia è una donna di 34 anni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sanna Marin (foto: VESA MOILANEN/Lehtikuva/AFP via Getty Images) Sanna Marin, 34, membro del Partito socialdemocratico al potere in, sarà la più giovane prima ministra del mondo, oltre che del suo paese. Al momento alla guida del ministero dei Trasporti, prenderà il posto del dimissionario Antti Rinne che era in carica da giugno scorso, ma aveva perso l’appoggio dell’alleato centrista dopo pesanti critiche sulla gestione di uno sciopero relativo servizio postale di proprietà statale. Le elezioni dello scorso aprile erano state vinte proprio dai socialdemocratici, il più grande partito di centrosinistra in. I media locali riportano infatti che il parlamento approverà la nominagiovanissima premier in breve tempo e che sarà proprio Marin a rappresentare laal prossimo vertice europeo a Bruxelles del 12-13 dicembre. Ironiasorte, proprio poche ...

