kontrokultura

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildisono riuscite a conquistare il pubblico italiano grazie alla loro bellezza e al loro talento nell’ambito della moda. Nonostante siano sempre al centro del gossip per questioni sentimentali, nelle ultime stanno facendo parlare per un bel. Il ricavato del ‘Sister’s Market’ è servito a finanziare … L'articolo Ildiproviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Il nobile gesto di Belen e Cecilia Rodriguez, ecco i dettagli - - sybiIknight : @denisewgilzean questo è un gesto nobile e non è da tutti, ti ama proprio tanto - ago1mic : @francescatotolo Ma se non gli sta bene perché non vanno in un altro paese?! pretendono la protezione casa soldi e… -