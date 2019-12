Il Napoli si qualifica agli ottavi di Champions League se… Le possibili combinazioni

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo cinque delle sei giornate in programma nel Girone E delladi calcio Liverpool,e Salisburgo sono tutte ancora in corsa per il passaggio. Inglesi a quota 10, partenopei a 9 ed austriaci a 7: tutto è ancora possibile per il superamento del turno. Nell’ultima partita del raggruppamento ilospiterà i belgi del Genk, già fuori da ogni discorso, mentre i Reds faranno visitaaustriaci: perrsi ai campani basterebbe anche soltanto un pari, essendo al primo posto in caso di arrivo a tre a quota 10 con Salisburgo e Liverpool (gli inglesi sarebbero eliminati). IIvincerebbe il girone anche in caso di successo e mancata vittoria del Liverpool, mentre sarebbe secondo in caso di vittoria con contemporanea vittoria del Liverpool o in caso di pareggio o sconfitta e mancato successo del Salisburgo. La retrocessione in Europa ...

