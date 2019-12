Il Livorno ha esonerato Breda | il nuovo allenatore sarà Tramezzani

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilcambiaal posto diper risollevare i toscani dall’ultimo posto in Serie B Robertoè statocomedel, dopo l’ennesima sconfitta. Al suo posto il presidente Spinelli ha chiamato Paolo, che ha vinto lo scorso anno il campionato cipriota con l’Apoel Nicosia. L’ex Inter e Atalanta dovrà puntare al mantenimento della squadra in Serie B, che al momento vede i toscani ultimi con 11 punti in classifica.lavorerà con Filippini, il vice di Brera a cui era stata affidata la squadra in attesa del. Leggi su Calcionews24.com

