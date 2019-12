Il Gimnasia vince per la prima volta in casa | Maradona scoppia a piangere di gioia

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) IlfaDiego Armando. Di, naturalmente. Grazie alla doppietta firmata da Leandro Contin, che ha portato il club sul 2-1 finale nella partita contro il Central Corboba che era inizialmente andato in vantaggio. E’ stata lavittoria indel, un’iniezione di fiducia nella speranza di salvezza. Il, infatti, e’ salito a 14 punti, ovvero al quart’ultimo posto. Alla fine della partita,è quasi apparso più provato dei suoi giocatori. Nel corso del match ha incitato la squadra con veemenza, tanto da finire a terra vicino alla panchina. Al termine, dunque, èto in lacrime e si è lasciato intervistare singhiozzante. Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Diego si è congratulato con la squadra ma anche con se stesso per la vittoria e per avere messo fine alla terribile maledizione che sembrava ...

