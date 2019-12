Il figlio di Giuseppe Conte Il premier presenta Niccolò per la prima volta E la foto è

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Anche in casa, il giorno dell’Immacolata si festeggia con un albero di Natale. Unmai visto quello che appare su Twitter in una versione esclusiva: la versione papà. Laè stata scattata a Palazzo Chigi, dovesi sente a casa e porta il. Un momento intimo da condividere con l’Italia e gli italiani. La domenica di casaè una domenica diversa: messa da parte ogni burocrazia, finalmente, ci si può dedicare alla famiglia. “Anche noi ci dedichiamo agli addobbi natalizi. Buona domenica a tutti!”, scrive, pubblicando lache lo ritrae, sorridente, in compagnia del. Della vita privata disi conosce poco. Sposa Valentina Fico, figlia del direttore del Santa Cecilia, da cui, però, si separa. Il piccoloè nato nel 2008 ed è con lui che condivide la passione per il calcio. Continua dopo lae il ...

