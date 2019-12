Il cantante mascherato | Milly Carlucci | svelati altri personaggi del cast

lanostratv

(Di lunedì 9 dicembre 2019)Il: svelate altre due maschere. Ecco quali Manca circa un mese al debutto de Il, il nuovo show di Rai1 checondurrà prima di Ballando con le stelle 2020. Andrà in onda per quattro venerdì sera tra l’Epifania e il Festival di Sanremo Ile, giorno dopo giorno, la conduttrice sta svelando le maschere. Dopo Mastino e Angelo, come ha scritto ieri TvBlog,ha annunciato tramite i social che la terza maschera è Leone. Qualeo si nasconderà al suo interno? Scatenatevi nei commenti e largo alla fantasia! ha scritto tramite l’account Instagram ufficiale de Il, come già fatto anche per le prime due maschere. Ilanticipazioni,ha svelato altre maschere. Ecco quali Dopo la rivelazione di Mastino, prima maschera, e ...

zazoomnews : Il Cantante Mascherato Mostro è la quarta maschera (video) - #Cantante #Mascherato #Mostro #quarta - SerieTvserie : Il Cantante Mascherato, Mostro è la quarta maschera (video) - tvblogit : Il Cantante Mascherato, Mostro è la quarta maschera (video) -