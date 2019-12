Il bracciale in resina al posto del gesso che vi cambierà la riabilitazione

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Addio, benvenuta. La sintesi è tranchant ma efficace, perché ilda applicare sull’avambraccio nasce per sostituire l’ingessatura, scomoda e assai invalidante, per l’arto coinvolto e non solo, durante le attività quotidiane. Il prototipo sviluppato dagli ingegneri di Cast 21, startup americana con sede a Chicago, mira invece a rendere meno limitante il periodo di guarigione di pazienti colpiti da una frattura. La soluzione si presenta con una struttura a maglie larghe di colore differente (può essere scelto dal paziente) semplice da applicare, perché basta farlo scivolare sul braccio (dopo tre minuti lasi fa malleabile per fissare il, poi in altri sette si solidifica prendendo la definitiva forma), e anche da rimuovere. L’utilizzo dellaoffre vantaggi rispetto alclassico, poiché è traspirante (così si evitano irritazione delle pelle ...

XDigiX1991 : Il gesso del futuro? Un gesso ortopedico in resina che sembra un bracciale -