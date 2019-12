Ibrahimovic vicino al Napoli | Sabatini | ”Non andrà al Bologna”

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019)nonal Bologna, le dichiarazioni di Walter. Lo svedesealVi stiamo raccontando ormai da diversi giorni come la pista che porta Zlatanalsia più che una suggestione. Il calciatore è entrato nel mirino di ADL e nelle prossime ore continueranno ad intensificarsi i contatti. Lo stesso Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa di averlo sentito ieri sera. Le parole più importanti arrivano però da Walter, direttore dell’area tecnica del Bologna, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb chiarendo definitivamente la posizione dei rossoblu: ”non verrà a Bologna: ha fatto altre scelte”. Poi ha aggiunto che: ”Il Bologna non ha mai avuto un ruolo specifico, siamo stati alla finestra e nulla di più. Tutto è nato per il rapporto personale che lega Ibra a Mihajlovic. Ci ...

