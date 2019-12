I Medici 3 | ultima puntata e finale | anticipazioni dell’11 dicembre

ilnotiziangolo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I3 torna con l’l’112019, come sempre su Rai 1. Ildi stagione ci svelerà che cosa accadrà nell’episodio 7, “Anime Perdute” e nell’episodio 8, “Il destino della città”. Una nuova tragedia sta per abbattersi nella famiglia di Lorenzo e questa volta a farne le spese sarà la donna che lo ha amato per tutta la vita: Clarice. Lede I3 mettono l’accento anche sul contrasto fra Savonarola e il Magnifico. Nella precedenteNella terzade I3, Lorenzo inizia a stare male e le sue precarie condizioni di salute minacceranno da vicino il suo potere. Riario tra l’altro ha un nuovo asso nella manica: ha scoperto l’ammanco nelle casse cittadine e ne approfitterà per spingere il popolo ad insorgere. Il Magnifico dovrà quindi correre ai ripari e saldare il ...

morganbarraco : #IMedici 3 ultima puntata e finale, anticipazioni dell'11 dicembre - Destradipopolo : ALTRO AUTOGOL DI LUCIA #BORGONZONI:ORA NEGA DI AVER SCRITTO QUELLO CHE HA SCRITTO(E CHE RIMANE SCRITTO) LA FRASE SU… - dreamingxx_ : L ULTIMA PUNTATA DEI MEDICI ANDRÀ IN ONDA MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE, NON MARTEDÌ 10. #IMedici3 #IMedici -