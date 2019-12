I Medici 3 | trama | cast e anticipazioni terza puntata stasera 9 dicembre

termometropolitico

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I3:La settimana si apre all’insegna degli misteri e intrighi di potere con I3. La fortunata serie televisiva, in onda oggi 92019 alle 21.25 su Rai 1, approda al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti promettente seppur al di sotto delle aspettative. La settimana scorsa abbiamo visto il Magnifico raggiungere i suoi principali obiettivi. Lorenzo infatti ha convinto Ferrante d’Aragona a richiamare le truppe ed è riuscito a far firmare la pace di Bagnolo agli altri regnanti d’Italia. Nel frattempo il denaro della potente famiglia è nelle mani di Clarice. Ma cosa hanno in serbo per noi I3? I3:La nuovade I3 si aprirà con l’episodio intitolato La Santa Sede. Morto Sisto IV, ...

zazoomblog : I Medici 3 terza puntata: trama e anticipazioni 9 dicembre 2019 - #Medici #terza #puntata: #trama - tuttotv_info : I Medici 3, anticipazioni e trama, terza puntata, lunedì 9 dicembre 2019 » - zazoomblog : “I Medici – Nel nome della famiglia” – Terza e ultima serie della saga. Trama e anticipazioni. - #Medici #della… -