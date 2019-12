I Medici 3 terza puntata | trama e anticipazioni 9 dicembre 2019

cubemagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) I. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna su Rai 1 la serie tv internazionale dal cast stellare con lastagione intitolata “Nel nome della famiglia”. Ecco di seguitodel terzo appuntamento in onda lunedì 9. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Iepisodio 5 La Santa Sede. Sisto IV è morto. Lorenzo e Clarice si recano a Roma per tentare di influenzare l’elezione del nuovo Papa, ma devono confrontarsi con le trame di Riario che mira a far eleggere suo cugino Raffaele, grazie a complotti interni alla Curia. Itroveranno un’inaspettata alleata in Caterina Sforza, moglie di Riario, ma la vittoria finale verrà raggiunta non senza sacrifici. Il nuovo Papa Cybo, eletto grazie al denaro e ...

