I Medici 3 | anticipazioni terza puntata

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Non c'è pace per la famiglia più in vista della Firenze del Rinascimento: nellade I3, in onda questa sera, 9 dicembre 2019, alle 21:25 su Raiuno, Lorenzo (Daniel Sharman) deve vedersela con l'elezione del nuovo Papa, i suoi nemici politici e Savonarola (Francesco Montanari).I3, laNel primo episodio, "La Santa Sede", alla notizia della morte di Sisto IV (John Lynch), Lorenzo e Clarice (Synnøve Karlsen) si recano a Roma per cercare di influenzare l'elezione del nuovo Papa, ma devono fare i conti con Riario (Jack Roth), che vuole far eleggere suo cugino Raffaele.

