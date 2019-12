I ladri rubano il Telegatto a Luca Argentero | ma sul premio è mistero

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Weekend da dimenticare perche, a cavallo tra sabato e domenica, ha subito un furto in casa. Un’esperienza traumatica ma tristemente democratica, che accomuna star e “normal people”. Il trauma è lo stesso, la refurtiva un po’ meno. Perché a casahanno trovato qualcosa di particolarmente prezioso, più che altro dal punto di vista affettivo: un. Twitter impietoso A raccontarlo è lo stessosu Twitter che, in un momento di sfogo, ha consegnato al social la sua rabbia e la sua frustrazione. Peccato che, come quasi sempre avviene ormai in rete, questi sentimenti gli siano stati rimandati indietro con gli interessi (e non che la rete sia stata clemente con lui recentemente). Tanti i commenti di solidarietà e vicinanza all’attore, ma diversi anche quelli che nel racconto dihanno trovato motivi di critica e opportunità ...

