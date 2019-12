I ladri in casa di Luca Argentero | “Perché il Telegatto?”

cronacasocial

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ci sono furti e furti. E alcuni fanno più male degli altri. In particolare quando ti rubano qualcosa a cui tieni.indi, attore lanciato dal Grande Fratello nel 2003, considerato uno tra i talenti migliori in Italia. Rientrato nel suo appartamento, l’attore si è reso conto del furto subito e ha twittato l’accaduto, invocando una giustizia karmica per iche gli avrebbero portato via un oggetto al quale era profondamente legato, il Telegatto. «Iche mi sono entrati ine mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare. Perché il Telegatto? Perché????» ha scritto, senza entrare nei dettagli del danno subito, se non con il riferimento allo storico premio televisivo assegnato nell’ambito del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, concorso attivo fino al 2008, anno in cui è stato sospeso. LEGGI ANCHE: Rita Rusic è ...

Lucaargentero : I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare... Perc… - SkyTG24 : Bologna, sorprende i ladri in casa: spara e ne uccide uno - detocquevillei : RT @opificioprugna: #LucaArgentero, furto in casa: i ladri rubano il #Telegatto. La statuetta, quindi, è stata rubata due volte... ( Anth… -