Ha il volto di Liliana Segre l’Italia del futuro che vogliono i sindaci

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Cara,domani scenderanno in piazza oltre 600con la fascia tricolore e migliaia di cittadini sfileranno a Milano per manifestare che il Paese è al tuo fianco, contro l’odio e il razzismo, per la memoria.Dopo la morte di Terracina hai dichiarato di sentirti più sola. Invece caradomani ti dimostreremo che non sei sola e che saremo noi in, nelle istituzioni italiane e nelle scuole, a proteggere e diffondere il valore della memoria, affinché le atrocità dello sterminio nazifascista non accadano mai più.Domani saremo con te perché vogliamo sostenere la tua battaglia contro l’odio. L’assurdità della situazione la denota la protezione che la questura ha dovuto assegnarti. Non serve aggiungere altre parole a tale squallore. Ma da domani saremo noi la tua scorta, per sempre.L’odio e le parole ...

