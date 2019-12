Guardiola | «Non possiamo competere con la Juventus e le altre»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ammette i limiti del Manchester City, lontano dal livello dellae dellabig d’Europa Pep, dopo il brutto ko contro i cugini dello United, riconosce con amarezza i limiti del Manchester City. Ecco le parole del tecnico, riportate da AS. «Liverpool, Manchester United, Barcellona, Real Madrid,… Questi sono i nostri avversari. La realtà è che probabilmente non siamo in grado dicon loro al momento. Forse dobbiamo vivere questa situazione come quella di un club che deve migliorare. Dobbiamo accettare la realtà per quella che è e lavorare duro». Leggi su Calcionews24.com

