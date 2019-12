Grande Fratello VIP | rivelato in anteprima il cast! Ecco chi ci sarà

trendit

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Manca ormai sempre meno all’inizio della quarta attesa edizione delVIP, che debutterà il prossimo gennaio sotto la conduzione di Alfonso Signorini. I primi concorrenti ufficiali annunciati, come ricorderete, sono stati Rita Rusić e Paolo Ciavarro, mentre sui social sono comparse delle foto misteriose (qui per recuperare). La curiosità sugli altri partecipanti, ovviamente, è sempre maggiore… Ma chi saranno mai? A fornirci i nomi inè il settimanale Oggi, come riportato da Dagospia: Oggi può anticipare in esclusiva che ci saranno la conduttrice Adriana Volpe, la scrittrice Barbara Alberti e l’attrice Rita Rusic. Ma non solo! Nella casa più spiata d’Italia si metteranno in gioco in cerca di rilancio anche Michele Cucuzza e la showgirl Antonella Elia. Per i più giovani spazio a Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, ...

