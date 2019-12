Giuliani è pronto a “inchiodare” Biden e i democratici

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Rudy, ex sindaco di New York e avvocato del presidente Usa Donald Trump, èa sganciare la “bomba” sui. È lo stesso Trump ad aver dichiarato ai cronisti sabato, come riporta The Hill, che il suo avvocato consegnerà un rapporto al Congresso e al Procuratore generale William Barr sui rapporti controversi tra l’ex vicepresidente democratico Joe, ora candidato alla Casa Bianca, e l’Ucraina. “Consegnerà una relazione, penso al Procuratore generale e al Congresso. Dice di avere molte buone informazioni. Non gli ho ancora parlato rispetto a questo”, ha spiegato Trump. “Non mi ha detto cosa ha trovato, ma penso che voglia andare prima del Congresso e dal Procuratore generale, oltre che al Dipartimento di Giustizia”, ​​ha aggiunto. “Ho sentito che ha trovato molte informazioni interessanti”. Nel suo ...

