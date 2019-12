Giulia De Lellis completamente nuda Così mai vista prima | la foto ‘rompe’ lo schermo

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’influencerDesta vivendo uno dei momenti più importanti della sua vita professionale e personale. Innanzitutto ha ottenuto dei numeri record per quanto riguarda la vendita del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Inoltre, ha trovato una stabilità sentimentale con il fidanzato Andrea Iannone. L’intesa tra i due è eccellente ed è destinata a migliorare di giorno in giorno. Su Instagram la seguono in tantissimi, infatti il suo profilo ha la bellezza di più di 4 milioni di follower. E soltanto qualche ora fa è riuscita a meravigliare i suoi fan con un’immagine veramente ‘hot’, che li ha fatti letteralmente impazzire di gioia. Una visione di lei inedita e allo stesso tempo stratosferica. Impossibile non ammiraretanto fascino. (Continua dopo la) Stavolta ha voluto osare in maniera ...

sophiespurring : ma infatti ho scritto che sono indignata dalla meritocrazia italiana e NON da Giulia de Lellis in sè (per quanto no… - SupportRossi46 : c'è gente che sicuramente meriterebbe riconoscimenti ma non è colpa di Giulia De Lellis o di altri se non li hanno.… - LuigiMascheroni : Su “Stile” le mie personalissime pagelle ai personaggi del mese, da Bret Easton Ellis a Joaquin Phoenix (passando p… -