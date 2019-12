Giulia Cavaglia Instagram | foto bollente e volano le critiche | «Troppo scontata ormai»

urbanpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019), l’ex tronista di Uomini e Donne, è sempre più bella e sensuale. Ci sono buone probabilità che tutto questo sia dovuto al suo grande amore. La storia tra lei e lo youtuber, Francesco Sole, si fa sempre più seria. Post, video eromantici. I loro profili sono quasi da diabete, ma per fortuna tra una dolcezza e l’altra spunta qualcheun po’ più provocante proprio come le ultime stories che ha pubblicato l’influencer. Non è da meno neanche il post con cui la coppia ha annunciato la nuova canzone-poesia di Francesco: “Tette piccole”. Lapubblicata e la didascalia pubblicata daha diviso i fan. In molti l’hanno trovata immatura e superficiale. Leggi anche: Fernanda Lessada censura, ritratta dal basso con le gambe spalancate: «Tanta roba»e leNon è facile essere una coppia ...

