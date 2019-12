Giudice fa sesso a tre con gli avvocati | in cambio trattamenti speciali nei casi in

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) IlDawn Gentry, 38 anni, del Kentucky, negli Stati Uniti è stato accusata di aver costretto alcuni legali ad avere rapporti sessuali con lei, insieme ad altre persone, sfruttando il suo ruolo all'interno del foro: chi si rifiutava, doveva infatti rinunciare ad un trattamento di riguardo nei propri confronti.

