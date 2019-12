Ginnastica artistica | l’Italia maschile sogna il ripescaggio a Tokyo 2020! Russia fuori

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Italiaun clamorosocon la squadradiper le Olimpiadi di2020. L’esclusione delladai Giochi potrebbe spalancare le porte alla nostra Nazionale che spera vivamente di riuscire a qualificarsi alla rassegna a cinque cerchi, gli azzurri potrebbero infatti rientrare in corsa e volare nel Sol Levante. Per quale motivo la formazione guidata da Marco Lodadio (già ammesso come individualista, al pari di Ludovico Edalli) può sperare di portare l’intero quartetto in Giappone? Ai Mondiali 2019, andati in scena a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, si qualificavano alle Olimpiadi le migliori nove Nazionali escludendo Giappone,e Cina che erano già ammesse perché salite sul podio in occasione della rassegna iridata 2018. Semplificando la questione, le prime 12 squadre del turno eliminatorio degli ultimi Mondiali sono ...

