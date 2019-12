Gianmarco Onestini rovina famiglie | Due di picche al Grande Fratello spagnolo

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il lupo perde il pelo ma non il vizio e così, anche nell’edizione del, il modello, ex gieffino, si è innamorato della coinquilina vip Adara Molinero, già impegnata in una relazione solida e dalla quale è nato un bambino.è un recidivo nel ruolo di ‘’ : … L'articoloDue dialproviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Gianmarco Onestini torna al Gf Vip spagnolo e si prende un due di picche da Adara - - #Gianmarco #Onestini #torna… - Italia_Notizie : Gianmarco Onestini torna al Gf Vip spagnolo e si prende un due di picche da Adara - josiitogf896 : #MeGustaGHVIPDBT13 Gianmarco Onestini -