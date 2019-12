Ghostbusters Afterlife - Nel trailer il ritorno della Ecto-1 - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tutti gli amanti dei film anni 80 ricorderanno sicuramente la-1, l'iconica Cadillac del 1959 modificata dalla Miller Meteor come ambulanza e divenuta l'auto di servizio dei, a cui abbiamo anche dedicato una Foto Gallery. La Caddy tornerà in servizio nel 2020 nella nuova pellicola "", che si basa sul ritrovamentovettura e di tutti gli strumenti del mestiere da parte del nipote di Egon Spengler, scomparso come l'attore che lo interpretava, Harold Ramis. Dal fienile ai traversi. Il primodel film, il quartoserie, è stato appena diffuso e la-1 ha un ruolo piuttosto importante: da "barn find" che si mette in moto al primo colpo finisce per tornare in piena azione per catturare nuovamente fantasmi in un contesto rurale, con giovani protagonisti che prenderanno il posto degli acchiappafantasmi originali.

