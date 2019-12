Ghostbusters | Afterlife | il trailer del nuovo episodio della saga

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=ahZFCFuRY I fan lo attendevano con trepidazione e adesso che è arrivato scatenerà sicuramente opinioni contrastanti. È stato diffuso in queste ore, infatti, ildi. Intanto, è questo dunque il titolo ufficiale delcapitoloparanormale inaugurata nel 1984 da Ivan Reitman e che torna con un sequel dei primi due film, con la sceneggiatura e la regia di suo figlio, Jason Reitman. Da quello che si intuisce, infatti, la storia è ambientata molti anni dopo i capitoli originali e lancerà una nuova giovanissima generazione di Acchiappafantasmi. Nel video vediamo che la famiglia guidata da Callie, interpretata da Carrie Coon (The Leftovers), si trasferisce in una fattoria abbandonata in Oklahoma. Qui i due figli, Phoebe e Trevor (McKenna Grace di Captain Marvel e Finn Woofhard di Stranger Things), scoprono loro ...

