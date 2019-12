movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Svelato ildiattesodella saga di culto sugliche vede tra i protagonisti anche le star del. Ildiè finalmente approdato in rete, cominciando a svelare qualcosa in più sulle avventure dei nuovi protagonisti.: Legacy - questo il titolo italiano del- si racconterà quello che accade quando una madre single e i suoi due figli arrivano in una piccola città di provincia, dove iniziano a scoprire il loro legame con glioriginali e l'eredità segreta che il loro nonno ha lasciato. Ilproseguirà quindi la storia iniziata con idi Ivan Reitman e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney ...

jan_novantuno : Si può sapere perché Ghostbusters: Afterlife qui in Italia è diventato Ghostbusters: Legacy? Fa più figo? - docmanhattan4 : Ghostbusters Legacy/Afterlife: intanto guardare il trailer, domani ne parliamo meglio (ché ho in mente di scriverci… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Ghostbusters: Afterlife, il primo trailer del nuovo film degli acchiappafantasmi -