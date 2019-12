newsmondo

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Paolo, “Bisognale regole deldi Stabilità. Mes? Non abbiamo bisogno di una fiammata di autolesionismo”. Intervenuto ai microfoni del Sueddeutsche Zeitung, Paoloha parlato della situazione economica dell’Eurozona. Paolo, “Le regole deldi Stabilità sono nate nel contesto di una crisi, ora però dalla crisi siamo fuori” Parlando deldi Stabilità, il Commissarioha evidenziato come sia necessario intervenire per modificare le regole. “Dobbiamo mettere in chiaro che queste regole sono nate in un momento particolare, nel contesto di una crisi. Ora però da questa crisi siamo fuori. E abbiamo altre sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di avere, per un lungo periodo, una crescita bassa e una bassa inflazione. In questo contesto le regole europee ...

NewsMondo1 : Gentiloni, “Bisogna rivedere il patto di stabilità” - SylvieTropez : Gentiloni, 'Bisogna rivedere il patto di stabilità' - rinoteodoro : Patto di stabilità, Gentiloni avvisa'Adesso bisogna cambiarlo...' -