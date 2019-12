Genk | Wolf | «Il Napoli domani si gioca tanto | proveremo a vincere»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il tecnico del, carica la squadra belga in vista dell’impegno in Champions League contro unin difficoltà Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra, il tecnico dei belgi Hannesha indicato la via ai propritori. Ecco le sue dichiarazioni. «Ilè una squadra di grande qualità, sinoperché vogliono andare agli ottavi e dovremo dare il 100 percento in campo. So che Ancelotti non vive un momento semplice, ma sappiamo come funziona in questo mondo e andremo in campo per. Ci servirà un pizzico di fortuna, ma faremo del nostro meglio». Leggi su Calcionews24.com

