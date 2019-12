Gazzetta | ADL accelera per Ibrahimovic | ha già parlato con lo svedese

calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’ta a conferma delle voci di ieri sera, Giuntoli parla con Raiola Dopo che ieri sera si sono rincorse molte voci riguardo al futuro die la rottura con il Milan, questa mattina ladello Sport svela un retroscena piuttosto significativo per il Napoli. ADL infatti hadirettamente con il giocatore. Un segno inequivocabile che la trattativa potrebbe aver subito ieri un’ta molto importante. Quando è il patron azzurro a muoversi, non è difficile pensare che ci sia una bozza di accordo economico tra le parti. Sempre in base a quanto riportato dalla Rosea, inoltre, Cristiano Giuntoli avrebbe avuto un lungo colloquio con l’agente dello, Mino Raiola. L'articolo: ADLper, ha giàcon loCalciomercato Napoli.

