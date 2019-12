Futuro Ancelotti | il Napoli ha già pronto il nuovo allenatore

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ildi Carloalnon è mai stato così incerto. Decisiva, in questa senso, la partita contro il Genk in Champions League. Albasta un punto per essere sicuro di un posto agli ottavi. Ma potrebbe non essere sufficiente. “La qualificazione? Non basta per cancellare il passato” ha dettoin conferenza. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, potrebbe essere intenzionato a prendere una drastica decisione per il bene della sua società: esonerare l’attuale. I rapporti tra i due sarebbero ormai seriamente compromessi: la situazione è diventata insostenibile e la squadra sembra essersi smarrita.Secondo le ultime indiscrezioni, De Laurentiis avrebbe già individuato il possibile sostituto. Si tratta di Gennaro Gattuso, exdel Milan. I due avrebbero già avuto un contatto telefonico. Secondo il ...

