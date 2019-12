Frida Kahlo | l’amore | la passione e la rivoluzione di un’icona messicana

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lei, cui la vita, colpo su colpo, aveva tolto tutto, sulle angurie, in una tela aveva voluto scriverlo e gridarlo, Viva la Vida. Per molti oggiè l’emblema e l’icona di un movimento femminista, per tanti è il volto della ribellione, la forza del Messico e la rivalsa della donna. Una vita sentimentalmente altalenante nella morsa di un immobilismo fisico., l’incidente nel 1925 Una donna dolce e amara, una donna innamorata e straziata, una donna martoriata nel suo corpo esile fin dalla nascita, diventato poi teatro di dolore dopo un devastante incidente in autobus. Bella ma di una bellezza umana, affatto perfetta e per questo sublime. Selvaggia come la sua terra, vivace come i colori del calaca. Aveva solamente 6 anni, la nota pittrice, quando i medici scoprono che è affetta da spina bifida – solo inizialmente venne scambiata per poliomielite – un ...

