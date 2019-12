Frank Matano gioca all’Eredità | il risultato è esilarante

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tutta colpa dell’ansia da prestazione: quello che da casa sembra semplice e lapalissiano quando sei in uno studio televisivo, con la tensione del gioco e l’ansia delle telecamere, si trasforma in un rompicapo irrisolvibile. Lo sa bene, che con un pizzico di cattiveria cisu e da vita a unaversione casalinga del gioco L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Così, il concorrente alle prese con la parola “ANTROPOMORFO”, di cui manca solo la lettera T, non riesce proprio a indovinare la parola che significa “avente sembianze umane”. Non va meglio per il concorrente che deve indovinare “com’è la pallina da ping pong” e nonostante sia scritto “V OTA” non indovina la lettera mancante…. View this post on Instagram Amo fare questa cosa #eredita #gioco A ...

timetoewill : Raga ma Frank Matano che ora fa i gameplay? - martioctopus : Oggi ho scoperto che faccia ha Matteo di frank Matano e mi sono sentita lasciata indietro - Solo_Tassorosso : Space Valley: quei ragazzi sono veramente dei tesori. Intelligenti, creativi, simpatici e responsabili. Hanno messo… -