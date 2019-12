Francia | Mélenchon condannato per resistenza a pubblico ufficiale durante la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Jean-Luc, leader del partito di estrema sinistra de la France Insoumise, è statoa tre mesi di carcere con la condizionale per. La condanna del tribunale di Bobigny (Parigi) fa riferimento al caso della perquisizione dei locali del partito nell’ottobre 2018. L’ex socialista, in questi giorni in prima linea nel movimento di protesta contro la riforma delle pensioni, dovrà pagare una multa di 8mila euro. Condanne sono arrivate anche per gli altri dirigenti protagonisti dei tafferugli con gli ufficiali giudiziari e gli agenti che procedevano alla perquisizione. Dovranno pagare multe da 2mila a 7mila euro alcuni esponenti del partito, tra loro: l’eurodeputato Manuel Bompard, il deputato Bastien Lachaud, il presidente dell’associazione “L’Ere du peuple” Bernard Pignerol e il responsabile ...

