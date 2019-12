Francia | lo sciopero contro la riforma delle pensioni mette d’accordo tutti Ma il futuro

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) di Michele Ambrosini Premessa importante: paradossalmente, scrivo questo articolo sul blocco dei trasporti pubblici inpur trovandomi in Italia, perché il treno che doveva riportarmi da Milano a Parigi è rimasto, per l’appunto, bloccato. Da venerdì 5 dicembre, giorno in cui la Cgt (il principale sindacato francese) ha proclamato logeneraleladel sistemastico, spostarsi da, per o attraverso laè diventata un’ardua impresa. Nove treni su dieci sono stati cancellati, parecchi voli sono stati annullati all’ultimo minuto e gli autotrasportatori stanno bloccando le principale arterie stradali. Mentre inizia a filtrare un pallido ottimismo circa il trasporto aereo, pare che ferrovie e metropolitane resteranno bloccate almeno fino a oggi, ma lopotrebbe prolungarsi a oltranza qualora Emmanuel Macron rifiutasse di cercare una ...

