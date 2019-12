FOTO Piazza Libertà si colora per il Natale | ma le fontane…

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Non è tutto oro quello che luccica. Un proverbio che dunque calza a pennello per la città di Avellino. Dopo la festa, la gioia ma soprattutto i colori delle luci diun neo attanaglia: le fontane. All’interno si può trovare di tutto. Dalle bottiglie di acqua o coca cola, ai tappi di spumante fino ad arrivare ad alcuni residui di schiuma. Gli interventi dei mesi scorsi non sono bastati. L’acqua è putrida, il marmo e i mosaici sono sporchi e pieni di melma. Avellino è passata da città giardino, a città cestino. Tante sono le domande, ma solo il sindaco Gianluca Festa potrà dare risposte. O almeno si spera. 1 di 5 ...

MarroneEmma : Marrakech 1.12.2020 Immersa nel caos della piazza principale. Me lo voglio ricordare. La foto a tradimento è di… - repubblica : 'Sardine' anti Lega in piazza anche a Spezia - SkyTG24 : Milano, le Sardine riempiono piazza Duomo. FOTO -