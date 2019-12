Formigli | ‘Foto della mia casa sui social dopo l’intervista sgradita a Renzi È

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Ho fatto un’intervista ae il giornoho visto la fotografia dimia pubblicata sui“. A parlare con l’AdnKronos è Corrado, il conduttore di Piazzapulita, su La7, dove giovedì scorso l’ex premier ha risposto alle domande sulla sua villa di Firenze, quella comprata grazie a un prestito di 700mila euro da parte di un finanziatoreFondazione Open e su cui indagano i pm del capoluogo toscano.poche ore, suialcuni sostenitori di Italia Viva hanno diffuso alcune fotografie dell’abitazione privata del giornalista, con tanto di indirizzo, descrizione e critiche, il tutto corredato dall’hashtag #colposucolpo, lo stesso utilizzato dall’ex segretario del Pd per rispondere alla accuse dei giornalisti nei suoi confronti. Il primo a parlare dell’accaduto, però, è stato lo stessosu Facebook: ...

matteorenzi : Fotografare la casa di un giornalista è INACCETTABILE. L’ho scritto per primo stamani dopo vari sms di Formigli che… - lucianonobili : Ci lamentiamo delle campagne d’odio, SEMPRE. Non a giorni alterni. Le foto di case private non si pubblicano MAI: n… - Irishsara1980 : RT @matteorenzi: Fotografare la casa di un giornalista è INACCETTABILE. L’ho scritto per primo stamani dopo vari sms di Formigli che mi inv… -