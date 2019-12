Florida | Fbi indaga per terrorismo dopo la sparatoria nella base militare di Pensacola

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’Fbiperlaavvenuta venerdìdi, in, dove il 21enne sottotenente delle dell’Aeronauticasaudita, Mohammed Alshamrani, ha aperto il fuoco uccidendo tre persone. Ildi Riyad aveva acquistato “legalmente e nel rispetto della legge” l’arma usata, ha fatto sapere l’agente speciale Rachel Rojas, a capo delle indagini. La decisione di procedere seguendo l’ipotesi di“ci dà modo – ha spiegato Rojas – di usare metodi d’indagine che ci permettono di muoverci velocemente nell’identificare e quindi eliminare eventuali possibili altre minacce per la comunità”. Le divisioni anti, ha poi continuato, “stanno lavorando senza sosta per determinare ogni possibile ideologia che possa essere stato un fattore in questo ...

