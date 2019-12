Flavio Briatore | gli haters insultano suo figlio | “Quel piumino che indossa non si può

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La foto deldicon addosso unMoncler e scatta lo sfottò degli. È bastato che su Instagram l’ex manager di Formula1 mostrasse uno scatto che lo ritrae con ilNathan Falco tenuto per mano, insieme a passeggio per le vie di Milano, per scatenare commenti acidi sul bimbo. “Ma come lo conciate questo bambino? – ha provocato un hater riferendosi alla scelta di un abbondante e lucido giaccone da farre a Nathan Falco – Non lo prendono per il c..o solo perché è ricco. Che tristezza!”. Un altro hater invece si è dedicato al rapporto tra gusto e costo del capo di abbigliamento sotto esame: “Sto giubbino non si può proprio vedere e pensare che sarà costato almeno un millino! Il buongusto non si compra”. E tra decine di difese d’ufficio di utenti pere Nathan Falco ecco sbucare le risposte di papà. Al primo commento il 69enne ha ...

