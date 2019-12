anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Bagno di folla a, dove ieri sera, nella Villa Comunale è stataladel “di”, kermesse Natalizia che si terrà fino al 25 dicembre, organizzata dal Comune di, in collaborazione con la Pro Loco Fiscianese, che richiama le magiche atmosfere Natalizie tra antiche botteghe artigiane, allestimento di spettacoli per grandi e piccini, ricostruzioni da favola in presenza di personaggi fantastici e molto altro. L’accensione delle luminarie è stata preceduta da una rappresentazione della favola di Pinocchio inscenata da alcuni attori. Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco didott. Vincenzo Sessa, il vice Sindaco dott.ssa Mariagrazia Farina, il consigliere comunale con delega al turismo e allo spettacolo dott. Nicola Prudente, il Presidente della ...

anteprima24 : ** #Fisciano, inaugurata la quarta edizione del Villaggio di Babbo Natale ** -