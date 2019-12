Firenze | terremoto magnitudo 4 5 nel Mugello | decine di scosse nella notte Decine di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Oltre 35diin 12 ore hanno fatto tremare il, in provincia di. La più forte,prima mattinata di lunedì, di4.5, è stata registrata alle ore 4.37 ed è stata avvertita fino ae Pistoia. Per le altre, cominciate alle 20.38 di domenica sera, l’intensità è stata minore, ma comunque fino a 3.2. Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono due gli epicentri, localizzati a circa 9 chilometri di profondità: uno a Scarperia San Piero, dal quale ha preso origine la scossa più violenta, e l’altro a Barberino del. Lievi i danni agli edifici, anche se 70 persone si trovano fuori dalle proprie abitazioni e sono in fase di allestimenti tende per un centinaio di posti a Barberino, come spiegato dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. In corso verifiche su eventuali danni, ma intanto ...

