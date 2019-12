Fiorentina | Commisso | «Non sono venuto qui per perdere»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le parole disull’andamento dellain campionato, tra l’imminente sfida con l’Inter e il mercato Rocco, patron della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cena di Natale in casa viola. Ecco le parole del numero uno del club toscano, riportate danews.com. «Inter? Un giorno alla volta e vediamo. Ieri in treno non ho parlato coi giocatori: alcuni giocavano, alcuni mangiavano e altri dormivano. Oggi nonandato al campo, loro sanno che nonqui a. Non ho mai perso nella mia vita, voglio vincere qualcosa. Ho chiesto tempo, ma sta a noi portare i risultati. Ribery non so se ce la farà, Pezzella credo di sì. Mercato? Ci stiamo pensando se si devono fare certi acquisti. Il mercato di gennaio è difficile, non tutti i giocatoridisponibili. Faccio gli auguri di Natale a tutti, vedremo a ...

