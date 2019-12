Fiorentina | Commisso | “non sono venuto per perdere Il mercato di gennaio? Se si dovranno

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) “Partita contro l’Inter decisiva? Un giorno alla volta e vedremo. I giocatori sanno che nonvenuti qui per cominciare a. Non ho mai perso in vita mia e voglio vincere qualcosa. Ho chiesto tempo e noi in questo tempo dobbiamo portare i risultati a casa”. Lo ha detto il presidente della, Rocco, parlando con i giornalisti a margine della festa di Natale del club viola in corso di svolgimento a Firenze. “Andiamo avanti e vediamo quel che succederà. Io ho fiducia, ho dato fiducia a tutti e riprendiamo da dove abbiamo cominciato. Certamente si devono vedere ora i risultati, dobbiamo fare il nostro percorso perché c’è bisogno di vincere. Il? Ci stiamo pensando. Se si deve fare alcuni acquisti…Mi dicono che ildisia difficile perché i giocatori nontutti disponibili, dobbiamo avere un po’ di ...

