Filobus contro camion dei rifiuti a Milano | il video dell’impatto

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sull’incidente tra un mezzo Amsa e un, in cui sabato mattina una donna ha perso la vita, il sindaco diGiuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle nuove Gallerie di Leonardo al Museo della Scienza e della Tecnologia, ha confermato che «si faranno delle indagini», da parte della procura e anche all’interno di Atm, aggiungendo che «se ci sono responsabilità ce le prendiamo». Ieri mattina, ha ricordato Sala, «sono andato in ospedale, solo per essere vicino al compagno, alla sorella, stiamo cercando di fare arrivare in fretta la figlia dalle Filippine, al di là dello strazio per me è stata una giornata terribile però più di così noi in questo momento non possiamo fare, capisco il compagno che chiede giustizia e verità. Ed è quello per cui lavoreremo». Il sindaco ha poi sottolineato: «È una tragedia che ci richiama ancora di più al ...

