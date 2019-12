Festa Immacolata a Santa Maria Capua Vetere | mancata esibizione di Iodice | i chiarimenti

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – In merito alladi ieri sera dell’artista Peppel’amministrazione comunale ritiene opportuno chiarire che questo specifico evento, così come l’animazione serale nel centro storico con artisti di strada, band musicali e DJ set, era rimesso all’organizzazione esclusiva dell’associazione I Love SMCV che ha collaborato con l’Ente per la realizzazione della “Notte Magica”, momento sicuramente molto apprezzato che è rientrato in una più ampia programmazione del week-end. Fermo restando il disappunto per quanto verificatosi, dovuto esclusivamente a tematiche riguardanti il rapporto professionale tra l’associazione I Love SMCV e l’artista – rapporto al quale l’amministrazione era totalmente estranea -, resta il rammarico per una pecca a margine di una straordinaria giornata di...

