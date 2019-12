Festa di Natale in casa Juventus | le immagini dell’evento – FOTO

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il club bianconero ha radunato i calciatori della prima squadra,Women e Under 23 per ladiLasi è ritrovata presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino per festeggiare insieme il. All’evento hanno preso parte i calciatori della prima squadra, lo staff tecnico, la formazione femminile, l’Under 23, il team di eSports, i dirigenti e tutti i dipendenti del club. Ad aprire la serata è stato il presidente Andrea Agnelli con il tradizionale brindisi. La cena è stata invece firmata dallo chef stellato Chicco Cerea. Ecco le. Una grandedibianconera con tutta la famigliaalle OGR di Torino brindando con @FerrariTrento!

juventusfc : Una grande festa di Natale bianconera con tutta la famiglia Juventus alle OGR di Torino brindando con… - _Carabinieri_ : L’albero di Natale non è solo un ornamento. Il suo simbolo rappresenta lo spirito natalizio, lo stare insieme. L’Ar… - RespSocialeRai : Questa settimana #Rai e @RespSocialeRai ospitano #RaccoltaFondi 'A #Natale aggiungi un posto a tavola' di Comunità… -