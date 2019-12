oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Formula Uno è in letargo, i motori si sono spenti per la pausa invernale e si riaccenderanno soltanto a fine febbraio per i primi test della nuova stagione. Ora le scuderie stanno lavorando alacremente per realizzare le monoposto che saranno protagoniste nel prossimo campionato, mancano poco più di tre mesi all’inizio del nuovoma la F1 viaggia sempre molto veloce e si sta già pensando alquando entrerà in vigore un regolamento rivoluzionario che rimescolerà le carte in tavola e che potrebbe portare più incertezza in pista dove da sei anni domina la. Le Frecce d’Argento hanno letteralmente lasciato le briciole agli avversari, l’era ibrida porterà per sempre il nome del team anglo-tedesco che ha vinto ben 12 titoli iridati (sei piloti di cui cinque con Lewis Hamilton e uno con Nico Rosberg, sei costruttori) ma al momento la presenza della ...

OA_Sport : F1, Mercedes abbandonerà il Mondiale nel 2021? Tutti gli scenari: l’azienda deve tagliare un miliardo di euro. Ma “… -