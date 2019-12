ilsole24ore

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tra domani e dopo sarà il giudice del dibattimento dare il responso definitivo e quindi ad accordare o meno la....

fisco24_info : Ex Ilva incassa il sì della Procura alla proroga dell’altoforno 2: Tra domani e dopo sarà il giudice del dibattimen… - achille80 : RT @palmiottid: Ex Ilva incassa il sì della Procura alla proroga dell’altoforno 2 @sole24ore - palmiottid : Ex Ilva incassa il sì della Procura alla proroga dell’altoforno 2 @sole24ore -