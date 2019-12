Eugenio Campagna | Ho detto ' sono stanco' | ma la verità è che a X Factor ho

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Era tra i favoriti, papabile vincitore della tredicesima edizione di X, masi è fermato a un passo dalla finalissima. Sulla sua eliminazione è pesata una frase pronunciata dopo l’esibizione: “”.Con l’affermazione,voleva scusare una perfomance poco brillante, ma non è andata giù ai giudici che hanno decretato la sua eliminazione: “Un artista che dice di esserein mezzo a tanti artisti che non lo dicono può essere un problema”.Dietro quel “”, pronunciato forse con troppa leggerezza, c’era molto altro, spiegain un’intervista a Vanity Fair. “Non era una giustificazione, volevo solo essere sincero e far capire al mio pubblico che quella non era giornata, che non ero in forma e che avevo vissuto degli scompensi ...

