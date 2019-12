Esonero Montella | per il tecnico viola decisive le sfide con Inter e Roma

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019), la panchina deldella Fiorentina traballa dopo la sconfitta di Torino:leconAvanti con, ma solo fino ad un certo punto. Il futuro deldella Fiorentina è infatti in bilico, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta di ieri contro il Torino di Mazzarri. Alla fine della gara in terra piemontese, il patron Commisso si è scusato con i tifosi presenti ma non si è sbilanciato sul futuro delcampano. Mentre in zona mista Pradé ha indicato come cruciali le ultime due gare dell’anno solare: gli impegnativi confronti conpotrebbero risultare decisivi per. Leggi su Calcionews24.com

